AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تضامن الشرقية .. البدء في توزيع 6485 فيزا جديدة علي المستحقين لصرف معاشات تكافل وكرامة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية ، أنه تم وصول بطاقات تكافل وكرامة لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ، وبلغ عددهم ٦٤٨٥ بطاقة لحالات تكافل وكرامة منهم  ٦٢٢٤ بطاقة تكافل ليصبح اجمالى عدد المستفيدين ٨٤١٢٠ مستفيدا .


وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، أنه وصل أيضا ٢٦١ بطاقة كرامة ليصبح اجمالى عدد المستفيدين ٧٦٥٩٥ مستفيدا.


اقرأ ايضا:

محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021


واوضح وكيل الوزارة أنه عقب الانتهاء من توزيع هذه الفيز على مستحقيها سيصبح اجمالى عدد المستفيدين على مستوى محافظة الشرقية ١٦٠٧١٥ مستفيدا وسيتم تسليمهم لمنتفعى مشروع تكافل وكرامة خلال الايام القادمة .


وأشار "الحجاجي" الي انه ستتولى المديرية تسليم الكروت للمنتفعين للبدء فى صرف المستحقات المالية للمنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيومي القطان: 15 مليون أسرة مصرية تستفيد من معاشات الدولة..فيديو

مليار و118 مليون جنيه.. القباج: 2 مليون و353 ألف مستفيد صرفوا مستحقات تكافل وكرامة

توزيع 557 بطاقة تموينية على من يتقاضون معاش تكافل وكرامة بالشرقية

سعاد تستغيث بالمسئولين لاستلام فيزا تكافل وكرامة لمساعدتها على المعيشة

مواطنة تستغيث لتصحيح خطأ بـ اسمها فى فيزا تكافل وكرامة لصرف المعاش

الحكومة: لا صحة لحذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية

ترشيحاتنا

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

أول تعليق من بادجي على عدم مشاركته أمام الوداد بدروي أبطال إفريقيا

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

الحبس 6 أشهر لـ ممدوح حمزة في التحريض على العنف

بادجى يخطط للرحيل عن الأهلى

أخبار الفن | إيمان السيد تسخر من تصريحات ياسمين صبرى بمهرجان الجونة .. وعقد قران درة اليوم

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟

شاهد.. تصميم خيالي للسيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة

للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب