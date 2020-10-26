تضامن الشرقية .. البدء في توزيع 6485 فيزا جديدة علي المستحقين لصرف معاشات تكافل وكرامة

أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية ، أنه تم وصول بطاقات تكافل وكرامة لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية ، وبلغ عددهم ٦٤٨٥ بطاقة لحالات تكافل وكرامة منهم ٦٢٢٤ بطاقة تكافل ليصبح اجمالى عدد المستفيدين ٨٤١٢٠ مستفيدا .



وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، أنه وصل أيضا ٢٦١ بطاقة كرامة ليصبح اجمالى عدد المستفيدين ٧٦٥٩٥ مستفيدا.





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واوضح وكيل الوزارة أنه عقب الانتهاء من توزيع هذه الفيز على مستحقيها سيصبح اجمالى عدد المستفيدين على مستوى محافظة الشرقية ١٦٠٧١٥ مستفيدا وسيتم تسليمهم لمنتفعى مشروع تكافل وكرامة خلال الايام القادمة .



وأشار "الحجاجي" الي انه ستتولى المديرية تسليم الكروت للمنتفعين للبدء فى صرف المستحقات المالية للمنتفعين عن طريق مكاتب البريد التابعين لها.