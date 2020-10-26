غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟





ولاحظ متابعو الفنانة درة تغيبها عن حضور مهرجان الجونة، خاصة وأنها العام الماضي تألفت بشكل مميز في المهرجان بإطلالتها المختلفة وظهورها الأنيق، فهي من أكثر النجمات العربيات أناقة ودومًا ما تتصدر تريند السوشيال ميديا بفساتينها.





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وفى هذا العام كان تغيب درة مغلفًا بالمفاجآت، فقد أشيع خلال الساعات الماضية نبأ اقامة حفل زفاف درة في احد الفنادق الكبرى في الجونة اليوم الاثنين ، ولذلك تغيبت عن حضور فعاليات المهرجان لانشغالها بترتيبات زواجها من رجل الأعمال هاني سعد





وكان غيابها سببا قويا لتأكيد هذا النبأ ، وربما تسستغل فرصة تواجد النجوم في الجونة وتقيم حفل زفافها هناك، ليكون مختلفا ومميزا .







الفنانة درة خلال الساعات الماضية ردت على هذه الأنباء، ولم تنف زواجها من هاني سعد ، لكنها أكدت أنها لن تقيم الزفاف اليوم في الجونة، وأنها تستعد بالفعل للزواج لكن ستخبر جمهورها بهذا الأمر بعد عقد القران.





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درة لم تنف علاقتها بـ هاني سعد ، لكنها اعتبرت مسألة زواجها منه وموعد ذلك أمرا شخصيا لن تعلن عنه للجمهور، بل ستعلن عقب إتمامه .





يذكر أن تعليقا لرجل الأعمال هاني سعد على صورة لدرة أشعل السوشيال ميديا، وأعاد للأذهان ما أشيع سابقا عن علاقة رومانسية تربطه بها.



وتداولت السوشيال ميديا تعليقا لهاني سعد مع منشن درة وعبارة "I love you"، والتي أجابت عليها بــ"love you too".