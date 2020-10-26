غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟

شهدت السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام ، حضورا مكثفا من الوسط الفني كعادة كل عام، إلا أن الفنانة التوسنية درة مزروق تغيبت بشكل ملحوظ هذه الدورة، ولم تشارك منذ حفل الافتتاح ولم تظهر حتى الآن بعد مرور ثلانة أيام من فعاليات مهرجات الجونة.
ولاحظ متابعو الفنانة درة تغيبها عن حضور مهرجان الجونة، خاصة وأنها العام الماضي تألفت بشكل مميز في المهرجان بإطلالتها المختلفة وظهورها الأنيق، فهي من أكثر النجمات العربيات أناقة ودومًا ما تتصدر تريند السوشيال ميديا بفساتينها.
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وفى هذا العام كان تغيب درة مغلفًا بالمفاجآت، فقد أشيع خلال الساعات الماضية نبأ اقامة حفل زفاف درة في احد الفنادق الكبرى في الجونة اليوم الاثنين ، ولذلك تغيبت عن حضور فعاليات المهرجان لانشغالها بترتيبات زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.
وكان غيابها سببا قويا لتأكيد هذا النبأ ، وربما تسستغل فرصة تواجد النجوم في الجونة وتقيم حفل زفافها هناك، ليكون مختلفا ومميزا .
الفنانة درة خلال الساعات الماضية ردت على هذه الأنباء، ولم تنف زواجها من هاني سعد ، لكنها أكدت أنها لن تقيم الزفاف اليوم في الجونة، وأنها تستعد بالفعل للزواج لكن ستخبر جمهورها بهذا الأمر بعد عقد القران.
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درة لم تنف علاقتها بـ هاني سعد ، لكنها اعتبرت مسألة زواجها منه وموعد ذلك أمرا شخصيا لن تعلن عنه للجمهور، بل ستعلن عقب إتمامه .