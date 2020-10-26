ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي 3-1

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على منافسه الاسماعيلي في مباراة اليوم الاثنين بثلاثية مقابل هدف، فى مباراة جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.





فوز الزمالك اليوم منحه رسميًا وصافة ترتيب بطولة الدوري الممتاز، على حساب ملاحقه بيراميدز، ليحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي





1- الأهلي، المركز الأول، 86 نقطة.





2- الزمالك، المركز الثاني، 71 نقطة.





3- بيراميدز، المركز الثالث، 64 نقطة.





4- المقاولون العرب، المركز الرابع، 53 نقطة.





5- سموحة، المركز الخامس، 48 نقطة.





6- إنبي، المركز السادس، 48 نقطة.





7- المصري البورسعيدي، المركز السابع، 45 نقطة.





8- الإنتاج الحربي، المركز الثامن، 43 نقطة





9-. الإسماعيلي، المركز التاسع، 41 نقطة.





10- طلائع الجيش، المركز العاشر، 41 نقطة.





11- مصر للمقاصة، المركز الحادي عشر،41 نقطة.





12- الاتحاد السكندري، المركز الثاني عشر، 39 نقطة.





13- الجونة، المركز الثالث عشر، 37 نقطة





14- نادي أسوان، المركز الرابع عشر، 37 نقطة.





15- وادي دجلة، المركز الرابع عشر، 35 نقطة.





16- حرس الحدود، المركز السادس عشر، 30 نقطة.





17- نادي مصر، المركز السابع عشر، 21 نقطة.





18- طنطا، المركز الثامن عشر، 19 نقطة.