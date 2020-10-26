AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي 3-1

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:25 م
الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
Advertisements
محمد رشاد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على منافسه الاسماعيلي في مباراة اليوم الاثنين بثلاثية مقابل هدف، فى مباراة جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

فوز الزمالك اليوم منحه رسميًا وصافة ترتيب بطولة الدوري الممتاز، على حساب ملاحقه بيراميدز، ليحجز مقعدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. 

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

1- الأهلي، المركز الأول، 86 نقطة.

2- الزمالك، المركز الثاني، 71 نقطة.

3- بيراميدز، المركز الثالث، 64 نقطة.

4- المقاولون العرب، المركز الرابع، 53 نقطة.

5- سموحة، المركز الخامس، 48 نقطة.

6- إنبي، المركز السادس، 48 نقطة.

7- المصري البورسعيدي، المركز السابع، 45 نقطة.

8- الإنتاج الحربي، المركز الثامن، 43 نقطة

9-. الإسماعيلي، المركز التاسع، 41 نقطة.

10- طلائع الجيش، المركز العاشر، 41 نقطة.

11- مصر للمقاصة، المركز الحادي عشر،41 نقطة.

12- الاتحاد السكندري، المركز الثاني عشر، 39 نقطة.

13- الجونة، المركز الثالث عشر، 37 نقطة

14- نادي أسوان، المركز الرابع عشر، 37 نقطة.

15- وادي دجلة، المركز الرابع عشر، 35 نقطة.

16- حرس الحدود، المركز السادس عشر، 30 نقطة.

17- نادي مصر، المركز السابع عشر، 21 نقطة.

18- طنطا، المركز الثامن عشر، 19 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي ينفرد بالصدارة والزمالك يصارع بيراميدز على مقعد دوري أبطال أفريقيا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على انبي وبيراميدز على نادي مصر

ترتيب جدول الدوري عقب فوز الزمالك على حرس الحدود والمصري على الاتحاد

خالد بيومي: المدربين الشباب من مكاسب الدورى الممتاز الموسم الجاري

نجم الزمالك السابق يطرح مقترحا لإنهاء أزمة الهبوط

مكافأة نصف مليون جنيه.. اتحاد الكرة يكرم الفرق الصاعدة للدوري الممتاز

ترشيحاتنا

روجينا تتألق على السجادة الحمراء فى رابع أيام مهرجان الجونة .. شاهد

بفستان كب.. ميس حمدان تبرز أنوثتها في اليوم الرابع لمهرجان الجونة

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي 3-1

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

اتفاقية خبيثة بين حكومة الوفاق وقطر.. وهجوم حاد من الجيش الليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفح الجلدي من أعراض كورونا .. دراسة تكشف أنواعه

بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية