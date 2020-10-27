بعد هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص.. أستاذ علوم بحار يوضح سبب الحادث "شاهد"

قال الدكتور محمود حنفي ، أستاذ علوم البحار ومستشار جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، إن مصر لم تسجل هجمات حقيقية لقروش البحر على الغواصين، موضحة أن عمليات الصيد الجارف تؤثر بالسلب على توافر الغذاء القرش المحيطية.





وأضاف الدكتور محمود حنفي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن أية كائن مفترس في حالة تناقص غذائه يزيد من المساحة التي يبحث فيها عن الطعام .





وأشار أستاذ علوم البحار إلى أن في حالة تناقص طعام القروش المفترسة ، تتسبب في انجذابها أية بقايا طعام .





وأكد "حنفي" أن الإنسان ليس من ضمن قائمة الطعام الخاصة بالحيوانات المفترسة ، موضحا أنه لا يهاجم الانسان في الحالات الطبيعية .





كما وقررت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حادث هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، طبقا لما هو متبع عالميا في مثل هذه الحوادث، كإجراء احترازي لضمان عدم تكرار الهجوم على آخرين.





وأفادت الوزارة - وفقا لبيان- أن مجموعة العمل الخاصة بشأن الحادث أفادت بأن السمكة المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء (Oceanic Whitetip Shark) قدر حجمها بمترين تقريبا.





وأضافت الوزارة أنه بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، تم التوصل إلى مقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث بواسطة أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري، ظهرت فيه أنثى سمكة قرش يقدر طولها بحوالي مترين من النوع المحيطي ذي الزعنفة البيضاء، وصدر عنها سلوكات وتصرفات غير طبيعية تتصف بالعدوانية تجاه البشر، وهو ما يرجح أنها من قامت بالهجوم على المصابين.



