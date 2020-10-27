AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص.. أستاذ علوم بحار يوضح سبب الحادث "شاهد"

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:51 م
القرش المحيطي
القرش المحيطي
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور محمود حنفي ، أستاذ علوم البحار ومستشار جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، إن مصر لم تسجل هجمات حقيقية لقروش البحر على الغواصين، موضحة أن عمليات الصيد الجارف تؤثر بالسلب على توافر الغذاء القرش المحيطية.

وأضاف الدكتور محمود حنفي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن أية كائن مفترس في حالة تناقص غذائه يزيد من المساحة التي يبحث فيها عن الطعام .

وأشار أستاذ علوم البحار إلى أن في حالة تناقص طعام القروش المفترسة ، تتسبب في انجذابها أية بقايا طعام .

وأكد "حنفي" أن الإنسان ليس من ضمن قائمة الطعام الخاصة بالحيوانات المفترسة ، موضحا أنه لا يهاجم الانسان في الحالات الطبيعية .

كما وقررت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حادث هجوم سمكة قرش على 3 أشخاص بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، طبقا لما هو متبع عالميا في مثل هذه الحوادث، كإجراء احترازي لضمان عدم تكرار الهجوم على آخرين.

وأفادت الوزارة - وفقا لبيان- أن مجموعة العمل الخاصة بشأن الحادث أفادت بأن السمكة المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء (Oceanic Whitetip Shark) قدر حجمها بمترين تقريبا.

وأضافت الوزارة أنه بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، تم التوصل إلى مقطع فيديو مصور تحت الماء بمنطقة الحادث بواسطة أحد الغواصين العاملين في مجال غوص السفاري، ظهرت فيه أنثى سمكة قرش يقدر طولها بحوالي مترين من النوع المحيطي ذي الزعنفة البيضاء، وصدر عنها سلوكات وتصرفات غير طبيعية تتصف بالعدوانية تجاه البشر، وهو ما يرجح أنها من قامت بالهجوم على المصابين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد هجوم سمكة القرش المحيطي.. إيقاف الأنشطة البشرية في محمية رأس محمد

ترشيحاتنا

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش.. علي جمعة يوضح

سعر الدولار اليوم 27 -10-2020

بنشر صور جديدة.. نسرين طافش تتألق باللون الأحمر في مهرجان الجونة

أستاذ أوبئة: شراسة كورونا تراجعت بشكل ملحوظ ..فيديو

تحذير عاجل من الصحة بشأن الكمامات| تفاصيل

حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد.. مستشار المفتي يوضح

AdvertisementS

فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي

تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

في 3 قضايا.. الحبس 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

الانسحاب من المباراة.. الرجاء المغربي يرفض التعليق على تصريحات مرتضى منصور

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

صاحب الـ 70 عاما يعتدي جنسيًا على طفلة في الزقازيق.. والنيابة تقرر حجزه للتحريات

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

استشاري مناعة: الموجة الثانية من كورونا انتهت في مصر.. فيديو

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

ظل يخطط لـ 3 سنوات.. شاب يقتل أربعة من أفراد عائلته قبل تخرجه بيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة