اليورو بـ 18.64 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 28 -10-2020

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 28 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.
استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.46 جنيه للشراء و18.64جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.34جنيه للشراء و 20.56 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.20جنيه للشراء و 17.37جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.78 جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.92 جنيه للشراء و 15.05 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.32جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.46 جنيه للشراء و18.64جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.34جنيه للشراء و 20.56 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا..68 مليون جنيه خسائر مصر للفنادق خلال 3 شهور
وسجل الفرنك السويسرى 17.20جنيه للشراء و 17.37جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.78 جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.92 جنيه للشراء و 15.05 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.32جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.