بعد نجاح تجربة الإنترلوك بسرس الليان.. محافظ المنوفية يناقش خطة رصف عدد من الشوارع

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعا تنسيقيا لمناقشة موقف رصف الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ببلاط الانترلوك بمكتبة بالديوان العام ضمن خطة المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،





بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندس علي عبد الدايم مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة والأستاذ سمير عتريس رئيس حى غرب والأستاذ صفوت معوض رئيس حى شرق شبين الكوم.





حيث تناول الاجتماع مناقشة تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بشأن إعداد حصر شامل لعدد من شوارع الأحياء الترابية المتفرعة من الشوارع الرئيسية والتى أقل من 6 متر لإمكانية رصفها ببلاط الانترلوك وذلك للحد من تجمعات مياة الأمطار والظهور بالمظهر الجمالى للمدينة، حيث وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بتكثيف الأعمال لزيادة نسب التنفيذ وسرعة النهو ورد الشيىء لأصله وإعداد تقرير مفصل بما تم بهذا الشأن.

وأوضح رئيس حى غرب شبين الكوم بأنه جارى طرح وتنفيذ أعمال بلاط الانترلوك بـ (34) شارع بحى غرب شبين الكوم ومنها ( شارع النحل من شارع اسكاروس حتى طريق الماى الجديد بطول 60متر ، و أمتداد شارع مسجد الرحمن الرحيم من شارع القلفاط بطول 40 متر ، وامتداد شارع الشبلنجى من طريق الماى بطول 40 م، وكذا شارع البرلس من شارع دنشواى بطول 30 مترا ، وشارع المنوفى من شارع اسكاروس بطول 40متر ، وشارع درب فاضل بطول 600 متر وعدد(15) شارع متفرع من شارع الجلاء القبلى حتى السكة الحديد بطول 3000 متر ، فضلا عن عدد (3) شارع من شارع مصطفى النجار بطول 180م بتكلفة ما يقرب من 6 ملايين جنيه ، مشيرًا إلى أن كافة الشوارع مكتملة المرافق وتم إزالة العوائق والإشغالات التى تعترض التنفيذ لضمان سرعة إنهاء الاعمال.





كما أفاد رئيس حى شرق بأنه جارى طرح أعمال تركيب بلاط الانترلوك بـعدد (13) شارع بتكلفة 4 ملايين و 170 ألف جنيه ومنها (

شارع نجيب شلبى بطول 50 مترا ، وشارع الجناين بطول 300 متر ، وشارع الإخلاص بطول 80 مترا ومتفرعات من سعد سالمان بطول 140 متر ".