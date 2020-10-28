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محافظات

رفع درجة الاستعداد.. محافظ دمياط تناشد المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:18 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان المحافظة ستشهد الشهر المقبل انتخابات مجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الثانية، موضحة انها أصدرت تعليماتها الى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وإتمام جميع التجهيزات قبل بدء انتخابات مجلس النواب المصرى المقرر إنعقادها يومى 7 ، 8 من نوفمبر المقبل.

وأضافت محافظ دمياط أنها أصدرت حزمة من التوجيهات الخاصة بتنظيم تلك العملية والتى جاء من بينها المرور المستمر على الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وكذا تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسى متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدى الإعاقة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع و تكثيف حملات النظافة .

وأكدت على قطاع الكهرباء ضرورة توفير وسيلة إضاءة تبادلية للمقر الانتخابى وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسى، كما وجهت مديرية الصحة ومرفق الاسعاف بتغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة اى طوارئ مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح أى أعطال لضمان عدم انقطاع المياه بالمقار الإنتخابية..

فى سياق متصل، ناشدت محافظ دمياط جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية فى إنتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنه واجب وطنى على جميع أبناء مصر.

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