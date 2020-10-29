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كيان مجهول.. نداء مصر لا يعرف أدبيات الممارسات السياسية ويقف في صف الإخوان.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:35 ص
الانتخابات
الانتخابات
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البهي عمرو
قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنها لا تعلم شيئًا عن ما يسمى بـ " نداء مصر"، متسائلة "هل هذا حزب أم قائمة؟ ولو هو حزب طب مين اللي مسئول عنه؟".

وأضافت آية عبد الرحمن، أثناء تقديمها برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن "نداء مصر" خاض الانتخابات البرلمانية، ولكن لم يصل لـ أدبيات العمل السياسي".

وتابعت آية عبد الرحمن، "يجب احترام العمل السياسي.. مش أي حد معدي يدخل العمل السياسي.. فكل من يدخل العمل السياسي عليه أن يحترم الثقافة السياسية".

وأشارت إلى أن نداء مصر لا يعلم عنه أحد شيئًا، ولا يستطيع ممارسة السياسة، مستطردةً "لم نشاهد أي عمل سياسي لـ نداء مصر فى الشارع، نداء مصر كيان مجهول.. ولا يعرف أدبيات الممارسات السياسية".

وأوضحت "نداء مصر يزعم أنه كيان سياسي، ولكن لا يستطيع ممارسة السياسة، كما أنه لا يعلم حدوده، ولا يعلم معنى السياسة، ولذلك يقف فى صف جماعة الإخوان الإرهابية لممارسته غير المسئولة فى العمل السياسي".

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