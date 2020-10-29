AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإعلامي عمر ربيع ياسين يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته ..صور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
سيارة عمر ربيع ياسين
سيارة عمر ربيع ياسين
Advertisements
محمد رشاد
تعرض الإعلامي عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المذاع على شاشة "النهار"، لحادث سير مساء أمس، الأربعاء، وتهشمت سيارته.

وقال عمر ربيع ياسين، عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر"، "إنه تعرض لكدمات صغيرة"، موجهًا الشكر إلى من تواصل معه للاطمئنان على صحته.

وأضاف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي قد يتسبب في أزمة كبيرة خاصة في جدول الدوري المصري وبطولة كأس مصر.

وتابع الإعلامي عمر ربيع ياسين "فيروس كورونا متفشٍ بين لاعبي الرجاء المغربي، ومجلس إدارة الزمالك رحب بتأجيل المواجهة".

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن "حالة انقسام شديدة بين الجماهير ووسائل الإعلام بسبب تلك المباراة، فالبعض يقول إن الزمالك لو كان في نفس الموقف، كان الرجاء سوف يتمسك بإقامتها في موعدها".

وواصل الإعلامي عمر ربيع ياسين "تم اكتشاف 6 حالات جديدة في صفوف الرجاء إضافةً إلى 8 لاعبين آخرين ليصل العدد إلى 14 لاعبًا بين صفوف النادي المغربي".

واختتم الإعلامي عمر ربيع ياسين "المباراة تم تأجيلها وموعدها في نهاية الشهر الجاري أو 1 نوفمبر، وسيكون هناك ارتباك كبير في جدول مباريات الدوري وكذلك مواجهات الكأس، وقد يتم تأخير مباريات الدوري الموسم القادم، خاصة مع وجود توقف دولي لمواجهات منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد دماء الأجانب.. الأهلي في طريقه لضم 4 صفقات سوبر

حقيقة طلب الوداد والرجاء تأجيل مباريات افريقيا للاهلي والزمالك

سفيرنا في المغرب: مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا لن يتم تأجيلها

طارق السيد: حكم مباراة الزمالك والرجاء كان عالميا.. والأبيض الأفضل في كل شيء

طارق السيد يعلق على أداء حكم مواجهة الزمالك والرجاء

النهائي فى موعده.. الكاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الأبطال |خاص

ترشيحاتنا

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الحديث مع أحمد شوبير

ميركل: معدلات قياسية لإصابات كورونا في المانيا

إثيوبيون وراء إشعال النار.. حريق جديد يندلع فى جبال السودة بالسعودية.. شاهد

بعد قليل بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يلقي كلمته للتعليق على قرار مركز التسوية والتحكيم

AdvertisementS

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

الإعلامي عمر ربيع ياسين يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته ..صور

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الحديث مع أحمد شوبير

خبير: مركز التسوية استند إلى البند 43 في بطلان لائحة الزمالك

إسلام صادق: وزير الرياضة حسم الجدل حول قرار مركز التسوية بخصوص لائحة الزمالك

أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة إلى العتال وممدوح عباس

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

بعد قليل بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يلقي كلمته للتعليق على قرار مركز التسوية والتحكيم

هاني حتحوت: ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل.. والنهائي بعد التوقف الدولي.. شاهد

إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

خبير لوائح: قرار مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك كان متوقعا لهذا السبب

مرتضى منصور: قوة خارجية وداخلية تهدف لإسقاط نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل