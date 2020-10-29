الإعلامي عمر ربيع ياسين يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته ..صور

تعرض الإعلامي عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المذاع على شاشة "النهار"، لحادث سير مساء أمس، الأربعاء، وتهشمت سيارته.





وقال عمر ربيع ياسين، عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر"، "إنه تعرض لكدمات صغيرة"، موجهًا الشكر إلى من تواصل معه للاطمئنان على صحته.





وأضاف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي قد يتسبب في أزمة كبيرة خاصة في جدول الدوري المصري وبطولة كأس مصر.

وتابع الإعلامي عمر ربيع ياسين "فيروس كورونا متفشٍ بين لاعبي الرجاء المغربي، ومجلس إدارة الزمالك رحب بتأجيل المواجهة".

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن "حالة انقسام شديدة بين الجماهير ووسائل الإعلام بسبب تلك المباراة، فالبعض يقول إن الزمالك لو كان في نفس الموقف، كان الرجاء سوف يتمسك بإقامتها في موعدها".

وواصل الإعلامي عمر ربيع ياسين "تم اكتشاف 6 حالات جديدة في صفوف الرجاء إضافةً إلى 8 لاعبين آخرين ليصل العدد إلى 14 لاعبًا بين صفوف النادي المغربي".

واختتم الإعلامي عمر ربيع ياسين "المباراة تم تأجيلها وموعدها في نهاية الشهر الجاري أو 1 نوفمبر، وسيكون هناك ارتباك كبير في جدول مباريات الدوري وكذلك مواجهات الكأس، وقد يتم تأخير مباريات الدوري الموسم القادم، خاصة مع وجود توقف دولي لمواجهات منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا".



