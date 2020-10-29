احتفالا بنصر أكتوبر.. وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يشاركان بماراثون للمشى

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الشباب المشاركون في فعاليات ماراثون المشي من أمام الجامعة القديمة وصولا لمعسكر القرش.





وشهدت الفعاليات إقامة مهرجان رياضي للشباب، وذلك في إطار الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر 1973 المجيدة.





وحرص على المشاركة جمع كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.





وشارك في المارثون 400 شاب من الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بداية من أمام مقر جامعة قناة السويس القديمة وصولا إلى معسكر القرش وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس.





عقب ذلك تنظيم احتفالية ومهرجان رياضي للشباب بقرية سبورت سبورت على ضفاف قناة السويس.





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