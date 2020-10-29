قرار جديد بشأن تسديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية | تفاصيل

مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بالسادة أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا، تقرر

مد فترة السماح بدفع متأخرات مصروفات السنة الدراسية الماضية 2019-2020 إلى 15 /11 /2020.



كما أعلنت إدارة المدارس المصرية اليابانية كذلك، مد فترة السماح بدفع القسط الأول من مصروفات السنة الدراسية الحالية 2020/2021 إلى 30 /11 /2020.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة مصروفات الالتحاق برياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي 2020/2021.





حيث تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020/2021؛ حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم مبلغ 11650 جنيهًا (أحد عشر ألف وستمائة وخمسون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) للطالب تشمل المصروفات المدرسية والكتب ولا تشمل الزى المدرسى وذلك وفق قواعد وزارة التربية والتعليم.









ويتم سداد مبلغ 1000 جنيه كمقدم مصروفات لكل الطلبة لا يسترد، وسيكون من إجمالي المصروفات الدراسية ، يتم سداده في خلال 15 يوما من تاريخ إخطار ولى الأمر رسميًا بقبول ابنه بشكل نهائي. وفى حال رغبة ولى الأمر تحويل أو عدم إكمال ملف ابنه لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد مبلغ مقدم المصروفات.



