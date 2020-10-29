بشرى سارة.. تخفيض أسعار التصالح في القاهرة.. تفاصيل

أصدر محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم الخميس، القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة في الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كل الأسعار الأخرى؛ تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح.





وقال محافظ القاهرة -في تصريح اليوم- إنه سيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وسيتم كذلك حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.





يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.





وتتضمن الأحياء التابعة للمنطقة الغربية بعض المناطق والشوارع بالوايلي، وسط القاهرة، بولاق أبو العلا، أما أحياء المنطقة الشمالية فتتضمن الزيتون، الزاوية الحمراء، الأميرية، وفي المنطقة الشرقية يسري القرار على بعض المناطق بعين شمس، المطرية، شرق وغرب مدينة نصر، النزهة، مصر الجديدة، وفي المنطقة الجنوبية يتضمن القرار بعض المناطق بأحياء السيدة زينب، الخليفة، المقطم، البساتين، دار السلام، طرة، حلوان، المعصرة، المعادي.