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مرأة

يسرا تخطف أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها بالجونة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت الفنانة الكبيرة يسرا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كلاسيكية بالجونة. 

وظهرت يسرا ببلوزة ساحرة باللون الأحمر المنقطع وجيب سوداء وجمعت خصلات شعرها الأصفر وتركت بعضها منسدلا بطريقة ساحرة. 

ومن الناحية الجمالية وضعت يسرا ميكب بالألوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها وأبرزت جمال عينها بالايلاينر. 

وحققت يسرا، نجاحا كبيرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" حيث أشاد الجمهور به وقت عرضه، كما أثارت إعجاب محبيها بالعديد من المشاهد المؤثرة بالعمل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بجانب كل من حلا شيحة، وخالد أنور، و تيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.

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