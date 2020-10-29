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مرأة

بعد تحذير وزارة الصحة.. نصائح مهمة للتخلص من الوزن الزائد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:56 م
طرق للتخلص من الوزن
طرق للتخلص من الوزن الزائد
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نهى هجرس
هناك العديد من الطرق لفقدان كثير من الوزن بسرعة، ومع ذلك فإن خطط النظام الغذائي تجعلك تشعر بالجوع في وقت قصير، وتعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات فعالة في إنقاص الوزن ويكون الالتزام بها أسهل من الأنظمة الغذائية الأخرى.


وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز الطرق لخسارة الوزن بشكل صحي...

يمكن أن تؤدي إزالة السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات من نظامك الغذائي إلى تقليل شهيتك وتقليل مستويات الأنسولين وفقدان الوزن دون الشعور بالجوع.

- كل ببطء، يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، بينما تناول الطعام ببطء يجعلك تشعر بالشبع ويعزز هرمونات خفض الوزن.

- احصل على نوم جيد، النوم مهم لأسباب عديدة، ويعد قلة النوم أحد أكبر عوامل الخطر لزيادة الوزن.

- تشير الدلائل إلى أن تناول كثير من البروتين قد يزيد من إنفاق السعرات الحرارية بنسبة 80 إلى 100 سعر حراري في اليوم.

النظام الغذائي الذي يعتمد في الغالب على مصادر البروتين الخالية من الدهون والخضروات يحتوي على جميع الألياف والفيتامينات والمعادن التي تحتاجها لتكون بصحة جيدة.

قم بتجميع كل وجبة من مصدر البروتين ومصدر الدهون والخضروات منخفضة الكربوهيدرات، سيضعك هذا بشكل عام في نطاق الكربوهيدرات من 20 إلى 50 جرامًا ويقلل بشكل ملحوظ من مستويات الجوع.

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