متكتروش منه.. نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن والاستمتاع بـ حلوى المولد

1- ضرورة عدم الإكثار من تناول حلوى المولد بالنسبة لمرضى السكر، لتجنب ارتفاع السكر والدخول في مضاعفات ويجب قياس السكر بعد تناولها.
2- إذا كان لابد من تناول حلوى المولد يمكن تناولها بديلا عن الوجبات، مثل تناولها بديلا عن وجبة الإفطار مع عدم الإفراط في تناولها، والاكتفاء بقطعة صغيرة لأنها تعمل على تذبذب مستوى السكر في الدم ومن ثم الشعور السريع بالجوع.
3- تناول حلوى المولد مرة واحدة في اليوم وليس طوال اليوم.
4- تناول الخضروات أو الفواكه الغنية بالألياف مع حلوى المولد حيث أن الألياف تعمل على بطء عملية الهضم، ومن ثم تنظيم مستوى السكر في الدم وعدم تذبذبها.
5- انتقي الحلوى المحتوية على المكسرات مثل (الفولية-والبندقية-اللوزية)، وحاول الإبتعاد عن الحلوى المصنعة من الكثير من السكر، مثل (الملبن-عروسة المولد).
6- شرب الكثير من الماء من 8 إلى 12 كوب على الأقل في اليوم.
7- بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية يجب تجنب قياس الوزن بعد تناول حلوى المولد؛ حيث أن الوزن في ذلك اليوم سوف يكون غير دقيق وسوف يتضمن وزن الطعام داخل المعدة.
8- بعد تناول حلوى المولد ينصح بتقليل السعرات الحرارية من وجبات اليوم التالي.
9- لا تهملوا ممارسة الرياضة في ذلك اليوم على الأقل ممارسة رياضة المشي نصف ساعة.
10- املأ وقت فراغك بالمشروبات المفيدة، مثل: الشاي الأخضر لما به من مضادات أكسدة والينسون.
11- بالنسبة للرياضيين يمكن استبدال حلوى المولد بالبروتين بار، والذي يتكون من نفس مكونات حلوى المولد مع سعرات حرارية أقل مع مراعاة اختيار نوع جيد.