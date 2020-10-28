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متكتروش منه.. نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن والاستمتاع بـ حلوى المولد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:41 م
نصائح هامة لتجنب
نصائح هامة لتجنب زيادة القوة والإستمتاع بـ حلوى المولد
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آية التيجي
تناول حلوى المولد عادة مورثة بيننا ، وهي أحد الحلويات الشرقية الشهية التي يتهافت عليها الكبير والصغير، ولكن من المعروف أن تناول الحلوي قد يتسبب في زيادة الوزن، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الأمراض المزمنة، لذا سنقدم لكم نصائح لتجنب زيادة الوزن عند تناول حلوى المولد.

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن حلوى المولد تعتبر مزيجا ما بين المكسرات والسكر ليقوم مصنعيها بإلصاق المكسرات ببعضها البعض، وهو ما يتسبب بحدوث مشكلة؛ حيث إن تناول كميات كبيرة من السكريات قد يتسبب في زيادة الوزن ومنها الإصابة بمشاكل وأمراض مزمنة.


وأضاف القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها عند تناول حلوى المولد، وذلك لتجنب زياده الوزن و السمنة ، وبالتالي تجنب الإصابة بالأمراض المزمنة بسبب كمية السكريات التي تحتويها، ومن أهمها:

1- ضرورة عدم الإكثار من تناول حلوى المولد بالنسبة لمرضى السكر، لتجنب ارتفاع السكر والدخول في مضاعفات ويجب قياس السكر بعد تناولها.

2- إذا كان لابد من تناول حلوى المولد يمكن تناولها بديلا عن الوجبات، مثل تناولها بديلا عن وجبة الإفطار مع عدم الإفراط في تناولها، والاكتفاء بقطعة صغيرة لأنها تعمل على تذبذب مستوى السكر في الدم ومن ثم الشعور السريع بالجوع.

3- تناول حلوى المولد مرة واحدة في اليوم وليس طوال اليوم.

4- تناول الخضروات أو الفواكه الغنية بالألياف مع حلوى المولد حيث أن الألياف تعمل على بطء عملية الهضم، ومن ثم تنظيم مستوى السكر في الدم وعدم تذبذبها.

5- انتقي الحلوى المحتوية على المكسرات مثل (الفولية-والبندقية-اللوزية)، وحاول الإبتعاد عن الحلوى المصنعة من الكثير من السكر، مثل (الملبن-عروسة المولد).

6- شرب الكثير من الماء من 8 إلى 12 كوب على الأقل في اليوم.

7- بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية يجب تجنب قياس الوزن بعد تناول حلوى المولد؛ حيث أن الوزن في ذلك اليوم سوف يكون غير دقيق وسوف يتضمن وزن الطعام داخل المعدة.

8- بعد تناول حلوى المولد ينصح بتقليل السعرات الحرارية من وجبات اليوم التالي.

9- لا تهملوا ممارسة الرياضة في ذلك اليوم على الأقل ممارسة رياضة المشي نصف ساعة.

10- املأ وقت فراغك بالمشروبات المفيدة، مثل: الشاي الأخضر لما به من مضادات أكسدة والينسون.

11- بالنسبة للرياضيين يمكن استبدال حلوى المولد بالبروتين بار، والذي يتكون من نفس مكونات حلوى المولد مع سعرات حرارية أقل مع مراعاة اختيار نوع جيد.

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