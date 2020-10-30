نداء من القلب.. هاني الناظر يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن كورونا

أكد العديد من الأطباء والعلماء منذ ظهور كورونا المستجد فى مختلف دول العالم أن الفيروس مرتبط بشكل وثيق بدرجات الحرارة فكلما ارتفعت انخفض انتشاره وكلما انخفضت زاد.





هذه العلاقة بين فيروس كورونا وانخفاض الحرارة جعلت عدد من العلماء يشعرون بالخوف من عودة ارتفاع نسب الإصابة بكوفيد - 19 مرة أخرى مما يهدد الاف بل ملايين الأرواح عند قدوم الشتاء.





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وفي هذا السياق قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أن فيروس كورونا سوف يظل مستمرًا بإذن الله، مناشدًا ومتوسلًا وراجيًا جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا





وأضاف: سأظل متابعا أمرين هامين متعلقين بفيروس كورونا، وهما:





الاول: الانخفاض الملحوظ المتوقع في درجات الحرارة خلال العشرة ايام القادمة الذي اوضحته خرائط الطقس العالمية حيث تصل العظمي علي القاهرة في المتوسط تقريبًا ٢٦ درجة مئوية .

ثانيا : الزيادة التدريجية التي بدأت تحدث في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا والتي ترصدها وزارة الصحة طبقا لبياناتها اليومية رغم انها محدودة ولكنها في زيادة





وأردف: "لهذا ارجوكم من قلبي الالتزام التام في جميع مواقع العمل والتجمعات بارتداء الكمامة والتباعد وبقية الإجراءات الاحترازية كاملة …سامحوني من كثرة تكراري لهذا التحذير واستأذنكم انني لن اكل ولن امل من تكراره الفترة القادمة وبانتظام بمشيئة الله من اجل حماية انفسنا واحبابنا ومصر كلها من التعرض لموجة ثانية لا قدر الله.



