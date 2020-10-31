تصميم خيالي للسيارة بي ام دبليو bmw x8 الجديدة كليًا.. صور

ظهرت مؤخرا السيارة بي ام دبليو bmw x8 الجديدة كليًا في صور تجسسية لأول مرة ثم ظهرت صور تخيلية بالفوتوشوب للكروس أوفر الألمانية الفاخرة و من المتوقع تدشين بي ام دبليو bmw x8 الجديدة العام القادم مع انطلاقها في الأسواق في 2022
تأتي بي ام دبليو bmw x8 بتصميم مميز عن سيارات الـ SUV الأخرى لبي ام دبليو وبالعودة للتصميم التخيلي، نلاحظ المصابيح الأمامية المنقسمة والسقف المائل بعض الشيء والمصابيح الخلفية الضيقة.. وإن كان من المبكر الحكم على تصميم السيارة في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن العملاق الألماني يستعد لطرح السيارة بي ام دبليو bmw x8 والتي وصفتها الشركة بأنها ستكون أضخم SUV لشركة BMW الفارهة وكالعادة سيبدع فيها الصانع الألماني.