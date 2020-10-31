تصميم خيالي للسيارة بي ام دبليو bmw x8 الجديدة كليًا.. صور

بي ام دبليو bmw x8 الجديدة كليًا في صور تجسسية لأول مرة ثم ظهرت صور ظهرت مؤخرا السيارة الجديدة كليًا في صور تجسسية لأول مرة ثم ظهرت صور تخيلية بالفوتوشوب للكروس أوفر الألمانية الفاخرة و من المتوقع تدشين بي ام دبليو bmw x8 الجديدة العام القادم مع انطلاقها في الأسواق في 2022









تأتي بي ام دبليو bmw x8 بتصميم مميز عن سيارات الـ SUV الأخرى لبي ام دبليو و بالعودة للتصميم التخيلي، نلاحظ المصابيح الأمامية المنقسمة والسقف المائل بعض الشيء والمصابيح الخلفية الضيقة.. وإن كان من المبكر الحكم على تصميم السيارة في الوقت الحالي.





جدير بالذكر أن العملاق الألماني يستعد لطرح السيارة بي ام دبليو bmw x8 والتي وصفتها الشركة بأنها ستكون أضخم SUV لشركة BMW الفارهة وكالعادة سيبدع فيها الصانع الألماني.





تأتي بي ام دبليو bmw x8 بتصميم خارجي مميز على عكس بي ام دبليو bmw x4 و بي ام دبليو bmw x6 و السيارة بي ام دبليو bmw x8 لن تاتي بسقف منحدر كوبية .





حرصت شركة BMW علي تمويه السيارة بي ام دبليو bmw x8 ومن المنتظر أن تأتي السيارة الجديدة بي ام دبليو bmw x8 بمحرك 6 سلندر وستتاح الفئة الهايبرد منها بنفس المحرك وبالإضافة لمحرك كهربائي اخر لتحصل علي قوة 394 حصان.



