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مرأة

بدون بطانة.. ابنة رانيا يوسف ترتدي نفس فستانها

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:55 م
ابنة رانيا يوسف
ابنة رانيا يوسف
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة رانيا يوسف، رفقة ابنتها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة.

وتألقت ابنة رانيا يوسف، مُرتدية فستان والدتها الذى تألقت به في مهرجان الجونة 2019، وتميز بتفصيلة مميزة ودون بطانة ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، وحملت كلاتش باللون الأسود لإكمال ظهورها

ووضعت ابنة رانيا يوسف، قرطا باللون الفضي ليبرز جمالها، واختارت تسريحة ذيل الحصان الجذابة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة رانيا في الماكياج على الألوان الناعمة للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ واختيرت الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويُعد مهرجان الجونة السینمائي واحدًا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ویهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمُتحمس لها.
بدون بطانة.. ابنة رانيا يوسف ترتدي نفس فستانها

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بدون بطانة.. ابنة رانيا يوسف ترتدي نفس فستانها