شاهد.. سيارة تقتحم الحرم المكي.. والشرطة تؤكد: السائق مضطرب عقليا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اقتحام سيارة ساحات الحرم المكي بمكة المكرمة واصطدامها بإحدى البوابات.





ونقلت صحيفة "الوئام" المحلية عن مصادر أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية.





وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.