بفستان أبيض.. جوهرة تبهر متابعيها بإطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة

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ولم تتكلف جوهرة في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جوهرت على تسريحة شعر بسيطة وغير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.





وكانت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، قد اختتمت مساء أمس الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.





وعلى السجادة الحمراء لحفل الختام، تنوعت إطلالات النجمات واتسمت بالرقي والجمال والبساطة، وتميزت بالفساتين القصيرة والطويلة، وأثارت الجدل بالجريئة والغريبة أحيانا، وما بين هذا وذاك جمعنا لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى أبرز الإطلالات.





وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.



