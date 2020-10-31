مع بداية الموجة الثانية.. إجراء إماراتي عاجل بشأن كورونا

أكدت اللجنة العليا الإماراتية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم السبت تشكيل لجنة وطنية لادارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة فيروس كورونا.





وذكرت اللجنة الإماراتية في بيان صحفي إن ذلك التحرك يأتي تماشيا مع خطة حكومة الإمارات ولتعزيز جهودها في مكافحة الجائحة.





ولفتت اللجنة إلى أنها تهدف الى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من أزمة كورونا وتعزيز الامكانيات والتدابير اللازمة واستمرارية الأعمال والخدمات ووضع برامج دعم استباقية للمؤسسات وتحديد المسؤوليات لضمان عودة الحياة الاعتيادية إلى المجتمع.





ونوهت الي أن اختصاصات اللجنة تشمل وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد كورونا وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة وقياس أداء عمل الجهات المعنية والربط الالكتروني للمؤشرات والاحصائيات الرقمية وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي.



