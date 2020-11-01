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انسي الألم .. 4 علاجات لتسوس الأسنان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
انسي الألم 4....
انسي الألم 4.... علاجات لتسوس الأسنان
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض الكثير من الأشخاص لتسوس الأسنان و يرجع ذلك لعدد من العوامل أبرزها عدم الاهتمام بنظافة الأسنان والخوف من الذهاب لطبيب الأسنان، لذلك نشرح طرق علاج تسوس الاسنان فهى بسيطة ولا تيتعدى الخوف.

هناك عدة علاجات لتسوس الأسنان وتجويفها. يعتمد العلاج الذي تحصل عليه على المشكلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

علاجات الفلوريد. إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان في وقت مبكر ، يمكن أن يساعد العلاج بالفلورايد المينا على إصلاح نفسه.

حشوات. إذا كان لديك تجويف نموذجي ، فسيقوم طبيب أسنانك بإزالة أنسجة الأسنان الفاسدة ثم يعيد السن عن طريق ملئه بمادة حشو.

قناة الجذر. إذا انتشر الضرر الذي لحق بالسن و / أو عدوى إلى اللب (داخل السن) ، فقد تحتاج إلى قناة الجذر. سيقوم طبيب أسنانك بإزالة اللب الفاسد وتنظيف داخل السن والجذر. الخطوة التالية هي ملء السن بحشو مؤقت. ثم ستحتاج إلى العودة للحصول على حشوة دائمة أو تاج (غطاء على السن).

(خلع السن). في الحالات الشديدة ، عندما لا يمكن إصلاح الضرر الذي لحق بالجذر ، قد يقوم طبيب الأسنان بخلع السن. سيقترح عليك طبيب الأسنان أن تحصل على جسر أو زرع لاستبدال السن المفقود. خلاف ذلك ، قد تتحرك الأسنان المجاورة للفجوة وتغير عضتك.

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