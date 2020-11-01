بيراميدز يدخل التاريخ .. عبدالله السعيد هداف الدوري ويفصله هدف عن تحطيم رقم الخطيب



توج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وحصل عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، على لقب هداف الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، مع نهاية منافسات المسابقة.





وسجل السعيد 17 هدفا، معتليا صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه، محمد شريف، مهاجم الأهلي المعار إلى إنبي.





كما نجح نجم الأهلي السابق، في دخول نادي المئة هدف بالدوري المصري، محرزا 108 أهداف طوال مسيرته بالبطولة، ليحتل المركز السادس في قائمة هدافيها التاريخيين.





وبات يفصله هدف واحد عن معادلة رقم محمود الخطيب، رئيس الأهلي ونجمه السابق.



