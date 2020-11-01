AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تحقق 16.5 مليون مشاهدة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني، 16 مليون ونصف مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور 
وقت قصير على طرحها.

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب. 

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس. 

أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه. 

وتعتبر أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 4.2 مليون مشاهدة

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد 12.7 مليون مشاهدة

كليب «اختراع» لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يقترب من 18 مليون مشاهدة

أحدث أغانيه.. تامر حسني يواصل الترويج لـ «خليك فولاذي»

تامر حسني يقترب من طرح أغنية مبطلناش إحساس

بعد يوم من طرحها.. ما بطلناش إحساس لـ تامر حسني تحصد 1.5 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا

أخبار الفن: خطوبة نهال نبيل.. حادث مروع لـ ابن فتحى الجندى.. محمد رمضان يتحدى ياسمين صبرى.. وفيديو مثير لـ جنا عمرو دياب

مش عاوزه أقول سرق.. لميس الحديدي تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة طفل المرور

بعد ظهوره على مؤمن زكريا.. ما لا تعرفه عن التصلب الجانبي الضموري

عشان 250 جنيها.. طرد طفل في "كي جي" لعدم استكمال المصروفات.. فيديو

الباز لـ والد الطفل المعتدى على فرد شرطة: أنت بتدلع ابنك دلعه فى بيتك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة عمل مشروب القهوة بالفانيليا

دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا

طريقة تحضير شوربة فريك.. 4 وصفات مختلفة