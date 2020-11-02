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اقتصاد

مصر تصدر منتجات بترولية بـ 124.2 مليون دولار فى أغسطس 2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
صادرات
صادرات
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آية الجارحي
تراجعت صادرت مصر من منتجات البترول إلى 124.2 مليون دولارفى أغسطس 2020 مقابل 182.5 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 32.0%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وبلغت قيمة صادرات البترول الخام وفقا لنشرة التجارة الخارجية التي حصل صدى البلد على نسخة منها، 95.4 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 178.4 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 46.5 %.

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وسجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة 93.7 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 135.8 مليون دولار بنسبة انخفاض 31.0%، وبلغت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 18.1 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 24.2 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 25.0%.

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات الالبان 16.6 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 18.4 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة اتخفاض 9.6%، وسجلت قيمة الصادات من البلاط وأدوات خزفية 16.5 مليون دولار أغسطس 2020 مقابل 19.7 مليون دولار أغسطس 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.9%.

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