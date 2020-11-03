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برلمان

"الشيوخ" يناقش اللائحة بعد الانتهاء من موادها ويحيلها لمجلس النواب..اليوم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
تستأنف لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس والتي وصلت خلال الاجتماعات الثلاث السابقة الي المادة 239.

يشار إلى أنه بعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس ثم إرسالها لمجلس الوزراء واحالتها لمجلس النواب لإصدارها بقانون.

كانت  لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعها الثالث أمس الأول الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس ، و ذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس.

فيما تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس و طلبات المناقشة العامة و الاقتراحات برغبة و و الإجراءات التشريعية البرلمانية ، و التي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور و مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين ، كذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته، والتي تتضمن من بينها الجلسات العادية و الطارئة و الجلسات السرية و نظام التحدث في كل منها. 

وحرص الأعضاء على مختلف تخصصاتهم و خبراتهم على المشاركة في المناقشة بما يسمح بإثراء الحوار وعرض كافة الآراء ، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة في المجلس فضلا عن خبرات وتخصصات متنوعة في أعضائها.

وأدار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الجلسة بشفافية و سعة صدر مرحبا بكافة الطروحات كما أعطى الفرصة لكافة الآراء و الأفكار ، مؤكدا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات و لم يتم مصادرة أي فكر، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعي بيت خبرة و مجمع للمتخصصين و العلماء و أصحاب الرؤى في شتى المجالات.

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