رئيس مجلس الشيوخ لـ كرم جبر: نقدر وسائل الإعلام ودورها في رسم صورة صحيحة لما تمر به مصر

قام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بزيارة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بفوزه برئاسة المجلس والإشادة بجهوده كشخصية قضائية مرموقة.









وثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق هذه الزيارة وأثنى على كرم جبر باعتباره يمثل الإعلام المصري، وأكد المستشار على أهمية وسائل الإعلام وأنه يكن لها كل التقدير والاحترام، فهي من ترسم الصورة الصحيحة والصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر، وأضاف المستشار أنه يقدر الدور الفاعل الذي يقوم به رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزملائه في هذا التوقيت وعلى ثقة بتقديم المزيد من النجاح على يد هؤلاء المخلصين لعملهم وللوطن.





ومن جانبه قال كرم جبر إنه جاء لتهنئة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وأشاد به كإسم معروف وقامة قانونية كبيرة وسيكون مجلس الشيوخ تحت رئاسته مظلة كبيرة للدراسات القانونية والسياسية في هذه الفترة وللسنوات المقبلة.





وأثنى جبر على مجلس الشيوخ الذي يضم شيوخا وشبابا ومتوسطي أعمار وهؤلاء قادرون على تقديم تجربة جديدة وفريدة وغير مسبوقة، وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استعداد كامل للتعاون مع مجلس الشيوخ والوقوف في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن قضاياها ومساندتها في مختلف المواقف وداعمين جميعًا للدولة المصرية.