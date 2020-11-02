إصابة زوجين فى انفجار أسطوانة غاز فى منزل بطوخ

أصيب شخصان إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزل في قرية العمار الكبرى التابعة لطوخ في القليوبية وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.









تليق اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية العمار الكبرى بدائرة مركز طوخ نتج عن الحادث إصابة زوجين تم نقلها لمستشفى بنها الجامعى وتم السيطرة على الحريق بالمنزل ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، وتولت النيابة التحقيق.





وانتقل لمكان الواقعة العميد تامر موسى مأمور قسم شرطة طوخ وبالفحص تبين انفجار اسطوانة غاز بالدور الثانى بمنزل بقرية العمار الكبرى دائرة المركز وتبين إصابة "أحمد م ط" 38 سنة والزوجة "نهى ع ا" 28 سنة ربة منزل وتبين تطاير نوافذ المنزل.





كما أوضح تقرير مستشفى بنها الجامعى بأن الزوج مصاب بنسبة حروق متوسطة أما حالة الزوجة مستقرة تماما بعد إصابتها بحروق طفيفة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من جانبها أمرت نيابة بنها بمحافظة القليوبية بحبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق وكشفت التحقيقات أن المتهمين يقومون بارتكاب جرائمهم بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع بمختلف المناطق.





وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث فرقة بنها بتعدد بلاغات سرقة السيارات بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع بدائرة المركز.





وتبين من تحريات المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها أن وراء ارتكاب تلك وقائع السرقات تشكيل عصابى مكون من عدة أفراد.





وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمكن النقيب أحمد رزق معاون مباحث المركز من ضبط أحد المتهمين وهو مسجل خطر مقيم ببلدة زفتى بمحافظة الغربية، والذى اعترف بقيامه بسرقة السيارات أسفل المنازل بدائرة المركز بأسلوب المفتاح المصطنع والمغافلة بالاتفاق مع أربعة أشخاص آخرين وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.