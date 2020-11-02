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نادية زخاري: لو لم تثبت المرأة كفاءتها لما حصلت على المزيد من المناصب .. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:22 م
المرأة المصرية
المرأة المصرية
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إبراهيم القادري
قالت نادية زخاري وزيرة البحث العلمي سابقا، إن هذا العصر هو العصر الذهبي لتمكين المرأة في عدة نواحي ومنها الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لو لم تثبت المرأة كفاءتها لم تكن لتحصل على المزيد من المناصب.

وأضافت زخاري خلال مداخلة هاتفية بقناه اكسترا نيوز، أن المجلس القومي للمرأة يهتم بعمل مشاريع صغيرة للمرأة لافتة إلى أن لجنة البحث العلمي تقوم بعمل مشاريع غير نمطية ناتجة عن مخرجات البحث العلمي .

وأوضحت زخاري ، أن المرأة تمثل 50% في مجال البحث العلمي وأكدت أن اليوم هناك عميدات سيدات وبكثرة وعملنا في المجلس القومي للمرأة هو عمل تطوعي وهذا بسبب عدم توافر ميزانية لعمل مشاريع للمرأة.

وتابعت: ان الدولة لا يمكنها العمل وحدها بدون الشركات الكبيرة والجامعات وهذا لانهم دور اجتماعي ومجتمعي لدعم المشاريع الخاصة بالمرأة مؤكدة ان المراة يتم تعيينها في بسبب كفاءتها وليس لانها مراه .

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