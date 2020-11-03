زفاف درة.. الفنانة تبكي في حفل أسطوري.. وغادة عادل ترقص بـ كأس الخمر

احتفلت الفنانة التونسية درة بعقد قرانها، ليلة أمس ، الإثنين 2 فبراير، على رجل الأعمال المصري هاني سعد، في أحد فنادق الجونة، بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء، ونرصد فيما يلي أبرز تفاصيل حفل الزفاف.





تحتفل الفنانة درة، بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك بعد عقد القران فى الجونة، والذي حضره عدد من النجوم والمقربين.





تأثرت الفنانة التونسية درة خلال مشاركتها الرقصة الأولى مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد في حفل زفافهما.





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من الفيديوهات لحفل زفاف الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد؛ وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





هنأت الفنانة بشرى الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد على زواجهما ونشرت فيديو لها معهما ومع الفنان خالد الصاوى والفنان شريف رمزى يرقصون فيه خلال حفل الزفاف.





تحتفل الفنانة درة حاليًا، بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك بعد عقد القران فى الجونة، والذي حضره عدد من النجوم والمقربين.





نشرت الفنانة درة صورتين من حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها اليوم على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق الجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.





احتفلت الفنانة درة بعقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق الجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.





حرصت الفنانة درة، على ارتداء فستان جديد تستكمل به حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، المقام حاليًا في الجونة بحضور عدد كبير من الفنانين والمقربين.



