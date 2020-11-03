العثور على جثة شاب مشنوقا بإحدى قرى المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب داخل منزله، وأفادت التحريات الأولية، أنه تخلص من حياته شنقا داخل المنزل بإحدى قرى المنيا





اقرأ المزيد





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد قيام "م . ر"، 25 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز المنيا، بالانتحار شنقا داخل إحدى غرف المنزل.







