AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على جثة شاب مشنوقا بإحدى قرى المنيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:42 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب داخل منزله، وأفادت التحريات الأولية، أنه تخلص من حياته شنقا داخل المنزل بإحدى قرى المنيا.

اقرأ المزيد 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد قيام "م . ر"، 25 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز المنيا، بالانتحار شنقا داخل إحدى غرف المنزل.


انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وأفادت التحريات الأولية أن المجنى عليه قام بشنق نفسه داخل إحدى غرف المنزل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة، أمرت بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على جثة شاب مشنوقا بمنزله بقرية محلة مرحوم بطنطا

تشريح الجثة.. تحقيقات موسعة في انتحار شاب شنقا بالحوامدية

ترشيحاتنا

شاهد .. الفيديو المتسبب فى احالة أستاذ بجامعة الإسكندرية للتحقيق

تصريح ناري من مجدي عبد الغني على أزمة فضل وكهربا.. وضم رمضان صبحي للمنتخب

ثاني أكبر قاتل للأطفال .. فيروس شبيه بكورونا يصيب آلاف الصغار فى بريطانيا

أول مدينة أمريكية تعلن نتيجة التصويت في الانتخابات.. من الفائز؟

صلاح الرابع .. البدري يحسم مصير شارة قيادة منتخب مصر بعد استبعاد أحمد فتحي

شاهد.. رسالة عاجلة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتليق غير عليها.. 10 صور لـ درة بفساتين زفاف مختلفة.. شاهد

أكثر السيارات الـ suv مبيعا في مصر 2020 ..صور

داخل عربة التسوق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها