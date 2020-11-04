حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/4 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

لذا إليكم أبرز توقعات الأبراج لليوم الاربعاء 4-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي. يهتم كثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج، وبالأخص أخبار حظك اليوم





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برج الحمل:



مهنيا: القمر ما زال معاكسا ومع ذلك حاول أن تنظم أفكارك وأولوياتك وجهودك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش. عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.



برج الثور

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تتمتع اليوم بطاقة عاطفية رائعة تساعدك على الاقتراب ممن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.

مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموال والتخطيط جيدا لمستقبلك.





برج الجوزاء







اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.

مهنيا وماليا: يدفعك الوضع الفلكي نحو المغامرة وتبدو مبادرا وشجاعا والفلك يساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

برج السرطان:





مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط وقد تتحسن الظروف وتستطيع أن تدير النواحي المهنية والمادية جيدا. عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تسعى بجدية لتنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك وينفعك ما تملك من مواهب وقدرا

برج الأسد :



عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنّب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: اليوم لا تتعجل الأمور وتأنّ في توقيع الأوراق وفي حكمك على الأشخاص.



برج العذراء :







اليوم ستولي المزيد من الاهتمام للحياة الشخصية وعليك التحلي بالصبرو إذا كنت رجل أعمال كبير فقد تكون هناك مشكلة كبيرة اليوم. عليك أن تتخذ قرارات عملك بعناية.



برج الجدى:

لا تغمض عينيك وتثق في أي شخص أكثر مما تحتاج عليك توخي الحذر في الأمور المالية. حاول قضاء الوقت مع الوالدين ، وإلا فقد يشعروا بالإهمال.



برج الدلو:







بالحديث عن الحياة الشخصية ، فإن سلوك أفراد منزلك لن يكون مناسبًا لك اليوم. سيكون من الجيد أن تحاول معرفة سبب استيائهم. تجنب النقاش غير الضروري.





برج الحوث : مهنيا وصحيا: القمر في منزل المشروعات يدعم تنمية أعمالك ويمدك بالطاقة. عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وتعدك بأوقات حلوة مع الأحباب وتسعد بتواجدك معهم. برج القوس:

أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّع ومن المرجح أن يحصل رجال الأعمال على أرباح. إذا كنت تقوم بعملك بالشراكة ، فلا تتوقع الكثير من شريكك وإلا ستشعر بخيبة أمل. ستكون حياتك الشخصية سعيدة. على الرغم من أنك لن تكون قادرًا على قضاء الكثير من الوقت مع أفراد عائلتك

