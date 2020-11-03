ذنب عظيم يستلزم التوبة.. حكم سب أو إهانة القرآن الكريم

سادت حالة من الغضب الشديد على رود مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول فيديو لأحد الاساتذة يهين القرآن الكريم ويتلفظ بألفاظ غير لائقة بشأن آيات كتاب الله.
وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن توجيه الإهانة لكتاب الله أو لحرف من حروف القرآن هو جريمة كبرى وذنب عظيم لا يمكن للمسلم أبدا أن يقترفه ولا حتى يسمح به من غير المسلم لان القرآن من المقدسات الدينية.
وأشار إلى أنه يجب على مقترف هذا الذنب، أن يبادر بالتوبة لان هذا ذنب عظيم جدا وقع فيه وينبغي عليه التوبة والعودة منه ولا يعود إليه مرة أخرى.
وقف أستاذ جامعي سب القرآن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأستاذ جامعي بجامعة الإسكندرية يسب القرآن الكريم علنا في إحدى المحاضرات؛ وهو ما أثار غضب كثيرين.
من جانبه، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قرارًا بوقف عضو هيئة التدريس صاحب واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل وإحالته للتحقيق العاجل.