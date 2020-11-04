انتخابات الرئاسة الأمريكية.. الإحباط يصيب حملة بايدن بعد المؤشرات الأولية في فلوريدا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء، بأن هناك أنباء عن إصابة حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن بحالة من الإحباط حيال المؤشرات بشأن نتيجة التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية فلوريدا.





وولاية فلوريدا هي الولاية التي يطمح بايدن إلى الانتصار فيها على ترامب، حيث صرح في وقت سابق، بأن تلك الولاية كافية بالنسبة له للفوز في الانتخابات.



