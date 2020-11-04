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أخبار العالم

رغم تقدم بايدن فيها.. كارولينا الشمالية «الولاية الأكثر تنافسية» - سي إن إن

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:29 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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على صالح
بينما يتضاءل تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في نورث كارولينا، قال جون كينج مراسل شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إن ولاية كارولينا الشمالية قد تكون الولاية "الأكثر تنافسية".

وقال كينج: "قد تكون ولاية كارولينا الشمالية أكثر الولايات تنافسية في السياسة الأمريكية"، مضيفا "ربما تكون فلوريدا في المرتبة الثانية، ولكن عندما تنظر إلى التركيبة السكانية لكارولينا الشمالية، فربما تكون الولاية الأكثر تنافسية في السياسة الأمريكية في الوقت الحالي".

وأوضح كينج أن تقدم بايدن في الولاية استند إلى التصويت المبكر، الأمر الذي يحرف الديمقراطيين، بينما شجع الرئيس ترامب أنصاره على التصويت شخصيًا.

وتابع كينج إن بايدن يتقدم في المدن، بينما يتعرض ترامب حاليًا "للقصف" في منطقة رالي دورهام الحضرية.

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