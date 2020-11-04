لا تتخل عنه.. البوتاسيوم يحميك من هذه الأمراض

البوتاسيوم معدن يساعد خلاياك على العمل بالطريقة الصحيحة، حيث يساعد في إنتاج الكهرباء التي تتيح لخلاياك القيام بوظائفها.









وقد لا تعمل أعصابك وعضلاتك بما في ذلك قلبك بالطريقة التي يجب أن تعمل بها إذا لم تحصل على ما يكفي على البوتاسيوم.