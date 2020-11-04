لا تتخل عنه.. البوتاسيوم يحميك من هذه الأمراض

البوتاسيوم معدن يساعد خلاياك على العمل بالطريقة الصحيحة، حيث يساعد في إنتاج الكهرباء التي تتيح لخلاياك القيام بوظائفها.
وقد لا تعمل أعصابك وعضلاتك بما في ذلك قلبك بالطريقة التي يجب أن تعمل بها إذا لم تحصل على ما يكفي على البوتاسيوم.
وقالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن البوتاسيوم له فوائد عديدة منها:
- يساعد في علاج هشاشة العظام
- يساعد على منع تكون حصوات الكلى
- يمنح عضلاتك الطاقة
- يمنع ارتفاع ضغط الدم
- يساهم في منع الإصابة بالسكتة الدماغية
وكشفت سهام سوقية عن بعض مصادره: الموز / البطاطا / البرقوق / البرتقال / الطماطم / بذور عباد الشمس / الأفوكادو / السبانخ / البطيخ / الفاصوليا البيضاء والسوداء / الشمندر / الرمان.