رؤساء أقسام .. تعيينات جديدة في آداب جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتورة هدي يوسف وصفي الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بعمل رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية لمدة عام، تجديد تعيين الدكتورة ناجا ابو النيل الاستاذ بكلية الآداب رئيسًا لمجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات ،





كما اصدر قرارًا بتعيين الدكتور خالد حسين رئيسا لمجلس قسم التاريخ لمدة ثلاث سنوات ، تعيين الدكتورة سيلفيا صبحي فام رئيسا لمجلس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.





واصدر قرارًا بقيام الدكتور علي كمال الأستاذ المساعد بكلية الآداب بعمل رئيس مجلس قسم المكتبات والمعلومات لمدة عام ، وقيام الدكتور احمد مصطفي صبري الأستاذ المساعد بكلية الآداب بعمل رئيس مجلس قسم الدراما والنقد المسرحي لمدة عام.



