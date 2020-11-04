تامر أمين يحذر المواطنين: خافوا من كورونا ..الفيروس بهدل أوروبا

قال الإعلامي تامر أمين، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا انتشرت في كافة العالم بقوة. أنحاء





وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" فيروس كورونا بهدل أوروبا، والرئيس الأمريكي ترامب ممكن يخسر في الانتخابات الرئاسية بسبب تعامله مع أزمة كورونا ".





وتابع تامر امين :" عدد الحالات المصابة المتواجدة في مصر تنذر بالقلق من زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا عالميا".





وأكمل تامر امين :" معدل الاصابات بفيروس كورونا يرتفع بشكل كبير في مصر وعلينا اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".





وأضاف تامر امين :" يجب أن نعود إلى درجة الخوف الاولى من فيروس كورونا".



