AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين يحذر المواطنين: خافوا من كورونا ..الفيروس بهدل أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا انتشرت في كافة أنحاء العالم بقوة.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" فيروس كورونا بهدل أوروبا، والرئيس الأمريكي ترامب ممكن يخسر في الانتخابات الرئاسية بسبب تعامله مع أزمة كورونا ".

 وتابع تامر امين :" عدد الحالات المصابة المتواجدة في مصر تنذر بالقلق من زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا عالميا".

 وأكمل تامر امين :" معدل الاصابات بفيروس كورونا يرتفع بشكل كبير في مصر وعلينا اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".

 وأضاف تامر امين :" يجب أن  نعود إلى درجة الخوف الاولى من فيروس كورونا". 

وتابع محذرا المصريين:" خافوا وازرعوا الخوف داخلكم مرة اخرى من فيروس كورونا، والناس نسيت الكحول والمطهرات وشراء الكمامات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه.. تامر أمين: 90 % من المصريين نسيوا خطورة كورونا

كورونا موجود.. مفيد فوزي يظهر بالكمامة على الهواء.. فيديو

لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل بشأن التفرقة بين الأنفلونزا وكورونا.. فيديو

الصحة: حالة واحدة لمعرفة أنك مصاب بـ كورونا أم الأنفلونزا.. فيديو

موسيماني بيفهم كورة.. تامر أمين عن فايلر: تلاجة واقفة على خط الملعب.. فيديو

ترشيحاتنا

محترف مصري معروض على الأهلي

لماذا ولد النبي محمد يتيما ؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثيرون

بيراميدز يقدم المدير الفني الجديد في مؤتمر صحفي |غدا

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة الرجاء

حقيقة خلافات شيماء سيف وزوجة شيكابالا

سباق البيت الأبيض.. جو بايدن يحصد 248 صوتا وترامب 214 في المجمع الانتخابي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوليستار تستدعى سيارتها الجديدة Polestar 2 لعيوب فنية .. تعرف عليها

ابتدت بـ ياسمين والعوضى وانتهت بـ درة.. لقطات حب بين المشاهير

فى عيد ميلاده الـ44.. شاهد| إطلالات زوجة حماقى برفقته