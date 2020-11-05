اتحاد الغرف ينشئ وحدة تحصر مشاريع إعادة إعمار العراق التي سيتم طرحها

أكد الدكتور صلاح الكمونى رئيس الغرفة التجارية بالغربية بأن القطاع الخاص المصرى قادر على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إعادة إعمار العراق بذات الوتيرة التى شهدتها مشروعات مصر القومية خلال السنوات القليلة الماضية وعلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتحديدا فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق وأن القطاع الخاص في مصر يستطيع أن ينفذ كافة المشروعات المطروحة فى اسرع وقت ممكن.





وأشار الكموني فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي ان الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد قد نظم وفداً من 81 من كبرى الشركات المصرية فى مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، للمشاركة في فعاليات المنتدي الاقتصادي الذي نظمه الاتحاد علي هامش فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية وحضره رئيسي وزراء البلدين مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ونحو 20 وزيرا وأكثر من 200 من الشركات العراقية الى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين.





وقد شهد الملتقي مئات اللقاءات الثنائية سواء بين الشركات من الجانبين او بين الشركات والجهات الحكومية المعنية بمشاريع اعادة الأعمار.





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وأضاف أن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد قد وجه بانشاء وحدة بالاتحاد تحصر مشاريع إعادة الاعمار التى سيتم طرحها وآليات التمويل المتاحة من البنوك والصناديق الانمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية.