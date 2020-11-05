AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتحاد الغرف ينشئ وحدة تحصر مشاريع إعادة إعمار العراق التي سيتم طرحها

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور صلاح الكمونى رئيس الغرفة التجارية بالغربية بأن القطاع الخاص المصرى قادر على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إعادة إعمار العراق بذات الوتيرة التى شهدتها مشروعات مصر القومية خلال السنوات القليلة الماضية وعلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتحديدا فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق وأن القطاع الخاص في مصر يستطيع أن ينفذ كافة المشروعات المطروحة فى اسرع وقت ممكن.

وأشار الكموني فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي ان الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد قد نظم وفداً من 81 من كبرى الشركات المصرية فى مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، للمشاركة في فعاليات المنتدي الاقتصادي الذي نظمه الاتحاد علي هامش فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية وحضره رئيسي وزراء البلدين  مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء  ونحو 20 وزيرا وأكثر من 200 من الشركات العراقية الى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين.

وقد شهد الملتقي مئات اللقاءات الثنائية سواء بين الشركات من الجانبين او بين الشركات والجهات الحكومية المعنية بمشاريع اعادة الأعمار. 

اقرأ أيضًا:

وأضاف أن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد قد وجه بانشاء وحدة بالاتحاد تحصر مشاريع إعادة الاعمار التى سيتم طرحها وآليات التمويل المتاحة من البنوك والصناديق الانمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصناعة: مصر تعمل على دعم ومساندة العراق والمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار

وزيرة التجارة والصناعة: دعم ومساندة العراق والمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية.. وفرص واعدة لتصدير مواد البناء المصرية للعراق

التعاون الدولي تعقد اجتماع الخبراء لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة

اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين.. مدبولي يوقع اتفاقيات مع الكاظمي في بغداد.. ومصر تناقش إنشاء مركز تجاري لمنتجاتها في العراق

إبراهيم العربي: تعاون مع العراق لإنشاء غرفة عمليات تخلق تحالفات للتصنيع المشترك

عضو غرفة الاسكندرية التجارية: القطاع الخاص المصري قادر على إعادة إعمار العراق

ترشيحاتنا

لأول مرة.. إنــطـــلاق فـعـالـيـات التدريب البرمائى المشترك الـمصرى الـبـريطـانـى "T-1"

دينا الشربيني تستعرض قوتها فى رفع الأثقال

استبعاد صفقة الأهلي.. نجم الزمالك يزين قائمة المغرب لمواجهة أفريقيا الوسطى

الغندور يتساءل: لمذا فرح معظم الأهلاوية بهدف الرجاء في الزمالك؟

عبادة تطيل عمر الإنسان.. الإفتاء توضحها

مفاجأة.. الإعلان عن الفائز بالانتخابات الأمريكية بهذا التاريخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. هند عبدالحليم تتألق رفقة زوجها

بإطلالة عصرية.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

لمناعة مرضى السكري.. 3 بدائل صحية للحلويات