محافظ القليوبية يستكمل جولاته للمرور على مقار اللجان الانتخابية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولاته بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية الرئيسية والفرعية.





حيث قام بالمرور على عدد من اللجان بقرى مدينة طوخ والقناطر الخيرية، حيث تفقد المحافظ لجنة مدرسة الصفا الإعدادية ولجنة مدرسة الغزاوية تعليم أساسى ولجنة المدرسة التجريبية لغات بقرية بلتان.







وشدد محافظ القليوبية على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.





مشددا كذلك على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مطالبا بتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الحبيبة.







واثناء عودة المحافظ تفقد أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13 والجاري رصفه بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR) بطول 15 كيلو، بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا مركز القناطر الخيرية بتكلفة 55 مليون جنيه.



ويتم الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية FDR وأكد المحافظ أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الاسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.



وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد المحافظ مدرسة حسن أبو بكر الإعدادية والثانوية ولجنة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية ولجنة مدرسة الشهيد عمر مجدي الابتدائية ولجنة مدرسة التربية الفكرية.