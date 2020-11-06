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هل الثوم والبصل علاج فعال لـ فيروس كورونا؟.. طبيبة تحسم الجدل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
هل الثوم والبصل علاج
هل الثوم والبصل علاج فعال لـ فيروس كورونا ؟
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حياة عبد العزيز
أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد زعم كثيرين أن الثوم والبصل علاج فعال في علاج فيروس كورونا المستجد.

ولكن الدكتورة مارجريتا بروفوتوروفا، مستشارة الطب المخبري في مركز التشخيص الجزيئي التابع لمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، حسمت الجدل، وأكدت أن العلاج بالبصل والثوم والليمون وكل تلك المكونات الطبيعية هي خرافة.

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وأشارت إلى أن كل تلك الأطعمة يجب تناولها باستمرار للحصول على فوائدها للجسم لكنها لا تحمي من فيروس كورونا.

كما أوضحت أن يجب اتباع نظام غذائي به كمية كافية من البروتينات ومنتجات الألبان والخضار والأعشاب الطازجة.

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