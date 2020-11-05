AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: مصر تمتلك منظومة كبيرة في مراكز تجميع الألبان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال خالد سعدون خبير صناعة الألبان، إن مصر أصبحت تمتلك منظومة كبيرة في مراكز تجميع الألبان بعدما نجحت في تطبيق اشتراطات الجودة والحفاظ على المنتج.

وأوضح سعدون خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المركز حصد أفضل مراكز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية لحصوله على شهادة الهاسب الدولية فى جودة المنتج. 

وأشار خبير صناعة الألبان، إلى انه يجرى الآن تأسيس وإنشاء أفضل منظومة علمية لعمل مراكز إنتاج الألبان فى مصر، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع 5 شركات كبرى لمنتجات الألبان لتوريد الألبان الطازجة إليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير يحذر: استيراد المجزءات الأمريكية والبرازيلية كارثة على قطاع الدواجن

احذروا ..مجزءات الدواجن تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا" القاتلة

خالية من الأمراض.. وزارة الزراعة: صغار المزارعين ينتجون 70% من الألبان.. فيديو

بإنتاج يصل لـ 5 ملايين طن..الفلاحين: نكتفى ذاتيا من الألبان

خبير: مبادرة البنك المركزي طورت مزارع الإنتاج الحيواني.. فيديو

ترشيحاتنا

دون رحمة.. أب يقتل نجليه في وجود والدتهما ويحاول إنهاء حياته

لهذا السبب| إصابة بسمة بفيروس كورونا

بصورة جديدة .. رانيا يوسف تثير الجدل بأنوثتها

تامر أمين: الانتخابات الأمريكية لعبة لا تعنينا

اِعرف العقوبة المنتظرة لـ طفل المرور وأصدقائه عقب ثبوت تعاطيهم المخدرات

تامر أمين يحذر المصريين من الموجة الثانية لـ كورونا: عدد الإصابات ينذر بالقلق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افحص نفسك .. 6 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بمرض السكر

مفاجأة في استخدام الكلاب للكشف عن مصابي كورونا.. صور

دراسة تثير الجدل.. اكتشاف حالات تعاني من آثار كورونا دون إصابة