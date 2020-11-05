خبير: مصر تمتلك منظومة كبيرة في مراكز تجميع الألبان

قال خالد سعدون خبير صناعة الألبان، إن مصر أصبحت تمتلك منظومة كبيرة في مراكز تجميع الألبان بعدما نجحت في تطبيق اشتراطات الجودة والحفاظ على المنتج.





وأوضح سعدون خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المركز حصد أفضل مراكز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية لحصوله على شهادة الهاسب الدولية فى جودة المنتج.



