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توك شو

«يا رغيف شاورما».. عمر كمال يفاجئ الجمهور بأغنية جديدة على أنغام بنت الجيران.. شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:49 ص
عمر كمال وأبلة فاهيتا
عمر كمال وأبلة فاهيتا
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قسم التوك شو
طالبت أبلة فاهيتا من المطرب عمر كمال تقديم مهرجان «يا رغيف شاورما غرقان في طحينة» على أنغام «بنت الجيران» التي قدمها مع صديقة حسن شاكوش.

وقدم عمر كمال خلال لقائه مع «أبلة فاهيتا» ببرنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON» الأغنية بطريقة جديدة، وتفاعلت معه أبلة فاهيتا والجمهور متأثرين بأدائه الرائع في الغناء.

وقالت «أبلة فاهيتا» لـ عمر كمال بعد غنائه للمهرجان : «يهدك جوعتني»، متابعا :«وده مهرجان حادق بعيد عن التلزيق والسكريات اللي انت بتغنيها في كل اغانيك».

أجاب عمر كمال على سؤال أبلة فاهيتا : «ليه كل أغانيك كده ملزقة سكر محلي على كريمة نوتيلا على كريمة»، قائلا «البنات بتنجح ، تغنلهم ينجحوك».

وأوضح  إن السبب الحقيقي الذي دفعه لوضع كلمات مثل السكر المحلي والكريمة والنوتيلا في الأغاني التي يقدمها لان الغناء للفتيات هم سبب النجاح الحقيقي ، متابعا «قعدت أغني للشباب 14 سنة محدش سمع عني حاجة».

وتابع عمر كمال : «غنيت كل الألوان للرجالة ومحدش سمع عني وقال انت بتعمل ايه، واول ما عنيت للبنات أول أغنية جابت 500 مليون في فترة قصيرة».

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