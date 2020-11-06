AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة جالا فهمي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:01 م
جالا فهمي
جالا فهمي
Advertisements
آيه عاطف
يحل اليوم الجمعة 6 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة جالا فهمي الـ 58، بعدما قدمت العديد من الاعمال الفنية المتنوعة.

في عام 1990 بدأت التمثيل لتتألق في عدة أعمال فنية منها فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه"،"سمكة وأربع قروش"، "كلام الليل"، كما شاركت في الجزء الثالث من مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الوسية.

وفي عام 2008، كشفت مصادر صحفية أنها قررت الإضراب عن الطعام والذي استمر ما يقرب من أسبوع، وذلك لتحقيق مطلبها بالحصول على حقها في ميراث والدها من بيع أفلامه للقنوات الفضائية.

وبرغم ما سببه لها هذا الإضراب من هبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم قدرتها على الكلام بشكل طبيعي، إلا أنها استمرت فيه ودخلت في حالة من الاكتئاب والوحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد إنعام سالوسة.. قصة اكتشافها لـ نجمة شهيرة

في ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ .. توقف عن الإخراج حزنا على أسامة أنور عكاشة

في ذكرى وفاته.. إفيهات لا تنسى للراحل نجاح الموجي

في ذكرى وفاته.. تعرف على اسم نجاح الموجي الحقيقي

في عيد ميلاد صلاح السعدني تعرف على أول عمل سينمائي

ترشيحاتنا

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

فضل إنجاب البنات في الإسلام

665 صوتا فقط.. هل يخطف بايدن فوزا ثمينا من ترامب في جورجيا؟

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. الجمهور يطارد زينب غريب

نفس مرض مؤمن زكريا.. حسن شاب أسواني يناشد وزيرة الصحة بعد إصابته بعجز كلي .. فيديو

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

AdvertisementS

واشنطن بوست: قوات الحماية السرية تتوجه إلى محل إقامة بايدن تمهيدًا لإعلانه رئيسًا لأمريكا

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

الحكومة: 3 شروط للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

بايدن يفعلها.. المرشح الديمقراطي يضمن النصاب المطلوب في المجمع الانتخابي بعد نتائج جورجيا

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

رغم الهزيمة أمام الزمالك.. كاف يمنح الرجاء المغربي مكافأة مالية كبرى

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة جالا فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور