في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة جالا فهمي

في عام 1990 بدأت التمثيل لتتألق في عدة أعمال فنية منها فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه"،"سمكة وأربع قروش"، "كلام الليل"، كما شاركت في الجزء الثالث من مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الوسية.

وفي عام 2008، كشفت مصادر صحفية أنها قررت الإضراب عن الطعام والذي استمر ما يقرب من أسبوع، وذلك لتحقيق مطلبها بالحصول على حقها في ميراث والدها من بيع أفلامه للقنوات الفضائية.





وبرغم ما سببه لها هذا الإضراب من هبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم قدرتها على الكلام بشكل طبيعي، إلا أنها استمرت فيه ودخلت في حالة من الاكتئاب والوحدة.