النواب يدعون المواطنين للمشاركة في انتخابات المرحلة الثانية.. ويؤكدون: اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ضرورة.. والالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب

برلماني يدعو المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب
نائب للمواطنين: شارك صوتك مهم .. واختر من يمثلك بعناية
برلماني يوجه رسالة للمواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
تجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020
وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء
وحول هذا الأمر، دعا عدد من نواب البرلمان المواطنين للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، واكدوا أن هناك أهمية كبيرة لأن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدا أن عدم المشاركة تمثل تخاذل عن تلبية نداء الوطن.
وجه يحيى الكدواني عضو مجلس النواب، دعوة المواطنين، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية التي يبدأ تصويت المصريين بها فى الداخل غدا.
وقال "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، إن هناك أهمية كبيرة لأن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدا أن عدم المشاركة تمثل تخاذل عن تلبية نداء الوطن.
وقال النائب: ننتظر عرس ديمقراطي يشارك في كل فئات الشعب المصري لاختيار خير من يمثلهم في البرلمان ، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية.
كما، وجه النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان رسالة للمواطنين بمناسبة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.
واكد أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة نزول المواطنين للإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجلس النواب ، قائلا :"شارك صوتك مهم ..واختار من يمثلك بعناية".
وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى رسالته :" اختار من يوصل صوتك ويقف جمبك فى مشاكلك ويكون عنده رؤية و مؤهل ان يكون عضو مجلس نواب".
ومن جانبه، وجه النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان رسالة للمواطنين للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.
وأكد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة وجود التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء ذهابهم للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات ، على ان يتم مراعاة المسافات البينية فيما بين المواطنين.
وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان المواطنين بضرورة الإبتعاد عن اللجان أمام اللجان الإنتخابية ، حتى لا تحدث مشكلة وتزيد الإصابات بفيروس كورونا.
وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.