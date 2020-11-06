النواب يدعون المواطنين للمشاركة في انتخابات المرحلة الثانية.. ويؤكدون: اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ضرورة.. والالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب

وجه يحيى الكدواني عضو مجلس النواب، دعوة المواطنين، إلى أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية التي يبدأ تصويت المصريين بها فى الداخل غدا.





وقال "الكدوانى" لـ"صدى البلد"، إن هناك أهمية كبيرة لأن تكون المشاركة في الانتخابات ترتكز في الأساس على اختيار الأفضل لتمثيل الشعب ويحقق طموحاته وتطلعاته، مؤكدا أن عدم المشاركة تمثل تخاذل عن تلبية نداء الوطن.





وقال النائب: ننتظر عرس ديمقراطي يشارك في كل فئات الشعب المصري لاختيار خير من يمثلهم في البرلمان ، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية.



