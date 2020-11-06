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رياضة

غلق باب الترشيح.. 25 مرشحا تقدموا لخوض انتخابات الطائرة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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يسري غازي
اغلق باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة، مساء اليوم الجمعة، حيث ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل.

 وتقدم على مختلف المناصب، 25 مرشحا، لانتخاب 9 منهم، طبقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد، كالتالي:

- منصب الرئيس.. تقدم 4 شخصيات بأوراق ترشيحهم وهم شريف الشمرلى المدير الفنى السابق للمنتخبات الوطنية ، والمدير الفنى السابق لنادييى طلائع الجيش وهليوبوليس ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الأفريقى سابقا ، والمحاضر الدولى ، وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولى ، وأحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد السابق ، وفؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق ، وعبده الوسيمي.

- منصب النائب.. تقدم 3 مرشحين ، هم هناء حمزة عضوة مجلس الإدارة السابقة والمشرفة على منتخبات السيدات سابقا ، وسيف أبو النجا ، وعمرو مخلف.

- منصب امين الصندوق..  تقدمت 3 مرشحات هن هويدا مندى عضوة مجلس الإدارة السابقة والمدير التنفيذى السابقة للاتحاد الأفريقى ، وأميرة عبد السلام ، وعايدة اسماعيل .

- منصب العضوية.. تقدم 15 مرشحا لاختيار 6 أعضاء ، وهم المهندس محمود الفقى ، والمستشار أحمد البنا ، وأحمد الشموتى ، وشوكت صابر ، وتامر بيبرس ، ورضا الغزالى ، وحاتم شعلان ، محمد فرح ، وعادل مغاورى ، وحسين السرجانى ، وأيمن عبد الرحيم ،وأحمد الشناوى ، ومنير عطية ، وخالد أبو المعاطى ، وطلعت الطوبشى.

وتعد القائمة التى يرأسها شريف الشمرلى الأقوى ، والتى تضم 9 أفراد، هى القائمة الوحيدة المكتملة .

ويعقد مجلس الإدارة إجتماعا يوم الاثنين المقبل لفحص أوراق المرشحين ، لاعتماد ما تنطبق عليهم الشروط ، واستبعاد خلاف ذلك ، وبعد ذلك يتم تقديم الطعون خلال الثلاثة أيام التالية لانعقاد المجلس ، ثم يعتمد المجلس القائمة النهائية للمرشحين .

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