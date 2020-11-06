AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تسجل 60486 إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:12 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أظهرت بيانات وزارة الصحة في فرنسا اليوم الجمعة، تسجيل 60486 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد حصيلة قياسية سابقة بلغت 58046 إصابة أمس الخميس.

ورفعت الزيادة الجديدة إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليون و660 ألفا تقريبا حسبما نقلت قناة فرانس 24 اليوم الجمعة .

وسجلت وفيات كورونا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 828 حالة جديدة، منها 398 في المستشفيات، و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.

ترشيحاتنا

سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ كورونا

لأول مرة.. ألمانيا تعلن تقديم أول تطعيم ضد فيروس كورونا..فيديو

خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

إثيوبيا تستقوى بجهات خارجية.. خبير مياه يكشف عن الخطوة المقبلة في أزمة سد النهضة

مفيش أي لاعب حقق إنجازه.. الـ كاف يشيد بـ أشرف بن شرقي

بسبب الصفقات الجديدة | أزمة كبرى بين الإسماعيلي وباهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا