قصة غريبة.. زوجة الفنان محمود عبد المغني تروي تفاصيل ارتباطهما

حل الفنان محمود عبد المغني ، رفقة أسرته، ضيفًا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن أسرته ومشواره الفني وأعماله القادمة.





وقال عبد المغني، إنه ظل في المنزل برفقة أسرته خلال فترة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان يطبخ بنفسه، ليقاطعه نجله على الهواء: "ماما بتطبخ أحسن لكن أفضل شيء يقدمه أبي هو المحشي".





وروت زوجة الفنان كواليس زوجها من عبد المغني قائلة: "شفته في لقاء تليفزيوني وقولت لنفسي وكان جنبي بابا أنا هتجوزه، ومن بعدها قابلته في قعدة ، وارتبطنا"، ومن جهته، قال عبد المغني، عنها: " أم العيال.. العشرية".





وأشار عبد المغني إلى أنه كان متخوفا من فكرة عودة الطلاب للدارسة بالمدارس خوفا من فيروس كورونا.





وروت زوجة الفنان محمود عبد المغني، موقفا كوميديا عنه، قائلة: "وقت ولادتي؛ كان الدكتور قال فاضل ساعة على الولادة، محمود وقتها نزل ياكل كشري وساب المستشفى".





ومن جهته، علق الفنان على ها الموقف:" أنا دفعت تمن الموقف ده.. وطلعت دخلت غرفة العمليات".





ويعرض لـ محمود عبد المغنى، حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.