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سيارات

قبل ماتشتري.. مميزات وعيوب سيارة سكودا أوكتافيا الجديدة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
سكودا اوكتافيا A8
سكودا اوكتافيا A8
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أماني نوار
سيارة سكودا تعتبر من أهم سيارات سكودا مصر حيث أنها الاكثر مبيعا ، وحصلت السيارة على العديد من الجوائز على مدار السنين ، وتتوفر أوكتافيا في السوق المصري لتنافس منافسة شرسة مع العديد من السيارات .

وتعتبر سكودا أوكتافيا من أكثر السيارات في السوق المصري التي تنافس كيا سيراتو وألنترا 2021 بشكل مباشر تنافس تويوتا كورولا وهوندا سيفيك ، والسيارة مؤخرا توفر منها شكل جديد كليا يقدم مع مواصفات قوية وتجهيزات متميزة جدا .

وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة سكودا اوكتافيا قبل أن تفكر في الشراء
تحتوي السيارة على موتور 1.4 لتر تيربو ، وكان يتميز هذا الموتور بالاداء القوي بالإضافة إلى فتيس DSG متميز ،  استغنت عنهم سكودا وقدمت محرك 1.6 لتر ،تنفس طبيعي عادي بفتيس اوتوماتيك إعتيادي لتقديم إعتمادية وتجنب المشاكل .

من أهم وسائل الامان في السيارة هي أنها قوية جدا ، حيث حصلت السيارة على 5 نجوم في إختبارات الامان الاوروبية ، كما أن أداء السيارة قوي جدا يتفوق على أغلب المانفسين مثل تويوتا كورولا، بالإضافة إلى أنالفتيس المقدم بالسيارة اعتمادي ويقدم أداء جيد .

اما عيوب السيارة ينقصها تجهيزات مثل فتحة السقف ،كراسي السيارة ليست كهربائية عزل السيارة ليس الأفضل مُقارنتًا بسيارة في نفس الفئة السعرية ( وليس التصنيف الحجمي ) مثل شيفروليه ماليبو

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