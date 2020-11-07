قبل ماتشتري.. مميزات وعيوب سيارة سكودا أوكتافيا الجديدة

سيارة سكودا تعتبر من أهم سيارات سكودا مصر حيث أنها الاكثر مبيعا ، وحصلت السيارة على العديد من الجوائز على مدار السنين ، وتتوفر أوكتافيا في السوق المصري لتنافس منافسة شرسة مع العديد من السيارات .
وتعتبر سكودا أوكتافيا من أكثر السيارات في السوق المصري التي تنافس كيا سيراتو وألنترا 2021 بشكل مباشر تنافس تويوتا كورولا وهوندا سيفيك ، والسيارة مؤخرا توفر منها شكل جديد كليا يقدم مع مواصفات قوية وتجهيزات متميزة جدا .
وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة سكودا اوكتافيا قبل أن تفكر في الشراء
تحتوي السيارة على موتور 1.4 لتر تيربو ، وكان يتميز هذا الموتور بالاداء القوي بالإضافة إلى فتيس DSG متميز ، استغنت عنهم سكودا وقدمت محرك 1.6 لتر ،تنفس طبيعي عادي بفتيس اوتوماتيك إعتيادي لتقديم إعتمادية وتجنب المشاكل .
وتعتبر سكودا أوكتافيا من أكثر السيارات في السوق المصري التي تنافس كيا سيراتو وألنترا 2021 بشكل مباشر تنافس تويوتا كورولا وهوندا سيفيك ، والسيارة مؤخرا توفر منها شكل جديد كليا يقدم مع مواصفات قوية وتجهيزات متميزة جدا .
وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة سكودا اوكتافيا قبل أن تفكر في الشراء
تحتوي السيارة على موتور 1.4 لتر تيربو ، وكان يتميز هذا الموتور بالاداء القوي بالإضافة إلى فتيس DSG متميز ، استغنت عنهم سكودا وقدمت محرك 1.6 لتر ،تنفس طبيعي عادي بفتيس اوتوماتيك إعتيادي لتقديم إعتمادية وتجنب المشاكل .
من أهم وسائل الامان في السيارة هي أنها قوية جدا ، حيث حصلت السيارة على 5 نجوم في إختبارات الامان الاوروبية ، كما أن أداء السيارة قوي جدا يتفوق على أغلب المانفسين مثل تويوتا كورولا، بالإضافة إلى أنالفتيس المقدم بالسيارة اعتمادي ويقدم أداء جيد .
اما عيوب السيارة ينقصها تجهيزات مثل فتحة السقف ،كراسي السيارة ليست كهربائية عزل السيارة ليس الأفضل مُقارنتًا بسيارة في نفس الفئة السعرية ( وليس التصنيف الحجمي ) مثل شيفروليه ماليبو