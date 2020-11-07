قبل ماتشتري.. مميزات وعيوب سيارة سكودا أوكتافيا الجديدة

من أهم وسائل الامان في السيارة هي أنها قوية جدا ، حيث حصلت السيارة على 5 نجوم في إختبارات الامان الاوروبية ، كما أن أداء السيارة قوي جدا يتفوق على أغلب المانفسين مثل تويوتا كورولا، بالإضافة إلى أنالفتيس المقدم بالسيارة اعتمادي ويقدم أداء جيد .





سيارة سكودا تعتبر من أهم سيارات سكودا مصر حيث أنها الاكثر مبيعا ، وحصلت السيارة على العديد من الجوائز على مدار السنين ، وتتوفر أوكتافيا في السوق المصري لتنافس منافسة شرسة مع العديد من السيارات .وتعتبر سكودا أوكتافيا من أكثر السيارات في السوق المصري التي تنافس كيا سيراتو وألنترا 2021 بشكل مباشر تنافس تويوتا كورولا وهوندا سيفيك ، والسيارة مؤخرا توفر منها شكل جديد كليا يقدم مع مواصفات قوية وتجهيزات متميزة جدا .وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة سكودا اوكتافيا قبل أن تفكر في الشراءتحتوي السيارة على موتور 1.4 لتر تيربو ، وكان يتميز هذا الموتور بالاداء القوي بالإضافة إلى فتيس DSG متميز ، استغنت عنهم سكودا وقدمت محرك 1.6 لتر ،تنفس طبيعي عادي بفتيس اوتوماتيك إعتيادي لتقديم إعتمادية وتجنب المشاكل .اما عيوب السيارة ينقصها تجهيزات مثل فتحة السقف ،كراسي السيارة ليست كهربائية عزل السيارة ليس الأفضل مُقارنتًا بسيارة في نفس الفئة السعرية ( وليس التصنيف الحجمي ) مثل شيفروليه ماليبو