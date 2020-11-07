نيسان تصدر سيارة magnit الأكثر توفيرا للوقود..فيديو



وعلى الرغم من حجم السيارة المتوسط حصلت السيارة على قمرة تتسع لـ5 ركاب، كما انها مزودة بمقاعد جلدية رياضية وواجهة قيادة متطورة يمكن التحكم بتقنياتها عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة



كما زودت السيارة بكاميرات لمراقبة محيط الهيكل بالكامل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والزجاج والمرايا، وأنظمة تكييف متطورة، ووسادات أمان لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.



وتحتوي السيارة على نموذج دفع أمامي وخلفي بنوعين من المحركات الاقتصادية محرك بسعة 1.0 لتر ، وعزم 72 حصان ، ومحركات توربينية بسعة 1.2 ليتر بعزم 100 حصان، أما أسعارها فإن تبدأ من 10 آلاف دولار فقط.



كشفت شركة نيسان في الهند عن سيارة ماجنيت الجديدة التي صنفت من بين اجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها منافسة من حيث السعر الرخيص والترشيد في استهلاك الوقودوتأتي السيارة بهيكل كروس أوفر مميز التصميم طوله 4 أمتار تقريبا وعرضه 175 سم، وارتفاعه 157 سم والمسافة بين محوري العجلات فيه 250 سم.واكثر ما يميز هذه السيارة هو التصميم الفريد وانسيابية الهيكل الملحوظ ، والشكل الغريب للمصابيح الامامية ومصابيح الضباب، بالإضافة إلى التصميم وفتحات الهواء وممتصات الصدمات والإطارات المحيطة بالعجلات.